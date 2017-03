Brandweermannen zetten alles op alles om hond te reanimeren na woningbrand

Toen Crystal Lamirande (35) uit de Amerikaanse staat Californië dinsdagnamiddag thuiskwam van haar werk, merkte ze tot haar grote verschrikking dat haar flat in lichterlaaie stond. In paniek probeerde ze haar tienjarige hond Nalu nog uit het appartement te halen, maar slaagde daar niet in. De brandweer kon het bewusteloze dier uiteindelijk wel bevrijden en zette nadien alles op alles om hem te reanimeren.

Toen brandweerman Andrew Klein van het korps in Santa Monica het hondje bereikte, zat er geen leven meer in. Het dier ademde niet meer en had geen hartslag. “Ik greep hem vast, maar merkte meteen dat hij niet reageerde”, klinkt het.

Foto: AP

Ondanks het slechte vooruitzicht begon het toegewijde team de hond te reanimeren. De brandweermannen gaven mond-op-mondbeademing en zetten het dier een zuurstofmasker op. Na twintig minuten kwam het dier eindelijk weer op krachten.

“De brandweerman zei me: “Ik ben een positief persoon. We gaan uw hondje redden.” En dat heeft hij ook gedaan”, zegt baasje Crystal Lamirande. “Ik ben hem zo dankbaar. Nalu moet nog wel wat hoesten, maar loopt weer gelukkig rond.”

Ook fotograaf Billy Fernando was onder de indruk van de reddingsactie. “Mijn vertrouwen in de mensheid is hersteld”, zo zei hij.