UEFA legt Manchester City boete van 18.000 euro op

De Europese voetbalbond heeft Manchester City een boete van 18.000 euro opgelegd naar aanleiding van de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen AS Monaco (5-3). Dat heeft de UEFA vrijdag bekendgemaakt.

Tijdens de partij van 21 februari in Manchester betraden supporters het veld en werden voorwerpen op het terrein gegooid hebben. Ook wordt Manchester City bestraft omdat de aftrap niet op tijd gegeven werd. De club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany won de heenwedstrijd met 5-3, maar ligt na de nederlaag in Monaco (3-1) uit het kampioenenbal.

Eerder deze week klaagde de Engelse voetbalbond (FA) Manchester City aan, omdat de spelers het in de competitiewedstrijd van afgelopen zondag tegen Liverpool (1-1) te bont maakten tegenover scheidsrechter Michael Oliver. Die kende in de 50e minuut een lichte penalty toe aan de Reds na een overtreding van Clichy. City liet vrijdag weten de sanctie, die volgende week bepaald wordt, te zullen aanvaarden.

Nog op vrijdag maakte de FA de details bekend van de boete van 35.000 pond (zo’n 41.000 euro) die Manchester City moet betalen wegens inbreuken op de antidopingregels. De club werd bestraft omdat ze nalatig was geweest met de whereabouts van de spelers. In minder dan vijf maanden tijd noteerde de FA drie inbreuken op het reglement. In juli 2016 had City een extra trainingsdag niet doorgegeven aan de FA. Begin september 2016 gaf een speler van de eerste ploeg een oud adres door, waardoor hij een dopingtest miste. Op 7 december kon de reserveploeg niet onderworpen worden aan een dopingtest, omdat zes spelers een vrije dag hadden gekregen zonder dat de FA daarvan op de hoogte was. Na de eerste twee inbreuken kreeg Manchester City een waarschuwing. De club noemt de inbreuken “administratieve fouten” en aanvaardde de boete.