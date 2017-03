Club Brugge-speler scoort fraai tegen Spanje, Europees record voor Buffon (ondanks onderbroken wedstrijd)

Geen competitievoetbal dit weekend, want overal in Europa worden er kwalificatieduels afgewerkt voor het WK 2018 in Rusland. Spanje haalde het makkelijk van Israël, waar Club Brugge-speler Lior Refaelov wel een fraaie eerredder liet aantekenen. En Gianluigi Buffon tekende onder de lat van de Squadra Azzurra voor een Europees record...

Spanje - Israël: 4-1

Ex-Europees en wereldkampioen Spanje had in het El Molinón-stadion in Gijon eigenlijk geen kind aan Israël: David Silva en Vitolo zetten La Roja nog voor rust op een geruststellende 2-0 voorsprong, Diego Costa maakte er meteen na rust zelfs 3-0 van. Lior Refaelov (Club Brugge) kon een kwartier voor tijd de eer van de bezoekers redden met een fraai doelpunt, maar finaal had Spanje toch weer het laatste woord: Isco zette in de slotfase de 4-1 eindstand op het scorebord.

Italië - Albanië: 2-0

In dezelfde groep won Italië met 2-0 van Albanië, met doelpunten van De Rossi (na tien minuten) en Immobile (twintig minuten voor tijd). In het begin van de tweede helft moest de partij in Palermo bijna tien minuten stilgelegd worden, nadat Albanese supporters vuurwerk hadden afgestoken.

Gianluigi Buffon doelman stond tegen de Albanezen voor de 168ste keer in het doel van de Squadra. Daarmee zet de 39-jarige “Gigi” het Europese record op zijn naam. Midden november evenaarde de goalie van Juventus het Europese record van zijn Spaanse collega Iker Casillas (167 caps), nu mag hij zich de enige Europese recordhouder noemen. Buffon maakte in 1997 zijn debuut voor het Italiaanse voetbalelftal. Op wereldvlak voert de Egyptenaar Ahmed Hassan, ex-draaischijf van RSC Anderlecht, met 184 interlands de lijst aan.

Voor Buffon was het bovendien zijn duizendste officiële wedstrijd. In november 1995 opende hij zijn indrukwekkende carrière bij Parma. Sindsdien stond hij stond hij 220 keer onder de lat bij Parma, 612 keer bij zijn huidige club Juventus en 168 keer bij La Squadra.

Spanje en Italië staan nu gezamenlijk aan de leiding in WK-kwalificatiegroep G met 13 punten, Israël blijft derde op vier punten.

Ierland - Wales: 0-0

In groep D hielden Ierland en Wales het op een doelpuntenloos gelijkspel. De grootste opwinding kwam er twintig minuten voor tijd, toen Welshman Neil Taylor een directe rode kaart kreeg voor een regelrechte aanslag op Everton-verdediger Seamus Coleman.

Horrific tackle from Taylor on Coleman to break his leg... pic.twitter.com/BqwOwydfM3 — Futbol Agent (@Futbol_Agent_) 24 maart 2017

Oostenrijk - Moldavië: 2-0

Nog in groep D haalde Oostenrijk het met 2-0 van Moldavië. In tegenstelling tot wat de eindstand doet vermoeden, werd het echter geen makkelijke opdracht voor de thuisploeg: Marko Arnautovic bracht de Oostenrijkers pas een kwartier voor tijd op voorsprong, Martin Harnik bezorgde hen pas in de slotminuut zekerheid over de zege.

Ierland moet nu Servië naast zich dulden aan de leiding in groep D, Wales en Oostenrijk volgen op vier punten op een gedeelde derde plaats.

Kroatië - Oekraïne: 1-0

In het Maksimir-stadion in Zagreb klopte Kroatië Oekraïne met 1-0, Nikola Kalinic scoorde vijf minuten voor de rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

Kosovo - IJsland: 1-2

In dezelfde groep won EK-revelatie IJsland met 1-2 op bezoek bij Kosovo.

Turkije - Finland: 2-0

Turkije won in Antalya makkelijk van Finland, Cenk Tosun scoorde in het eerste kwartier tweemaal.

Kroatië blijft zo alleen aan de leiding in groep I met 13 punten, het verrassende IJsland blijft tweede met 10 punten. Oekraïne moet na de nederlaag in Zagreb Turkije naast zich dulden op de derde plaats met 8 punten.