Beerschot maakt er op 'Nostalgie Avond' een feestje van

Beerschot haalde zonder héél veel moeite de 2-0 binnen tegen een kwakkelend WS Brussel. Een mooie opsteker tijdens de 'Nostalgie Avond', een evenement op het Kiel waarbij oude gloriën nog eens naar hun club van toen op bezoek kwamen. WS Brussel was vorig seizoen nog kampioen in 1B. Maar het team van John Bico kreeg geen licentie en de beste spelers vertrokken.

De thuisploeg wist dus wat ze te doen stond tegen de hekkesluiter van de competitie: snel combineren om de afweergordel te ontgrendelen. De goede intenties bleven aanvankelijk beperkt tot bijna-kansen, vooral via Fessou Placca, maar de laatste pass ontbrak. Net over het halfuur kon Jaric Schaessens dan toch de ban breken. Alex Maes trapte een teruglegger van Messoudi op de paal. Schaessens stond op de juiste plaats om de rebound binnen te knallen.

De tweede helft werd er een om gauw te vergeten. Amper kansen en een White Star Brussels dat liever de schade wilde beperken dan te voetballen. Dat kwam het spektakel niet ten goede. In de slotfase kreeg Beerschot-Wilrijk nog een penalty na hands in de zestien. Hernan Losada zette die feilloos om, zijn elfde doelpunt van het seizoen. Beerschot-Wilrijk behoudt 10 punten voorsprong op Dessel, dat met 1-3 won in Oosterzonen.

Voor en tijdens de wedstrijd was er nog hulde aan de overleden manager Marc Steenackers en speler Tim Nicot.