Belgische voetbalmeisjes openen EK U17 met krappe zege tegen Griekenland

De Belgische voetbalmeisjes bij de min 17-jarigen hebben vrijdag in Frankrijk hun eerste wedstrijd op de eliteronde voor EURO 2017 met 1-0 gewonnen tegen Griekenland. Lise Petry maakte in het begin van de tweede helft het doelpunt voor de Belgen.

België is in de laatste voorronde voor het EK ingedeeld in groep 5 met Griekenland, Frankrijk en Rusland. Zondag nemen de jonge Red Flames van bondscoach Tamara Cassimon het op tegen gastland Frankrijk, dat zijn openingswedstrijd tegen de Russische meisjes won met 4-0. Woensdag staat Rusland-België op het programma.

De zes groepswinnaars en beste runners-up plaatsen zich samen met gastland Tsjechië voor de eindronde, die van 2 tot 14 mei afgewerkt wordt.