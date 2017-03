CLUBNIEUWS. Premier League-club volgt Moses Simon, Foket wil contract bij AA Gent niet verlengen

Het clubvoetbal mag dan wel even stilliggen, dat betekent niet dat verschillende ploegen uit binnen- en buitenland nog niet aan volgend seizoen denken. Zo zou Premier League-club West Bromwich Albion zijn oog hebben laten vallen op Moses Simon, en wil diens ploegmaat Thomas Foket zijn contract bij AA Gent niet verlengen. Uw dagelijkse portie clubnieuws...

West Brom volgt Simon (AA Gent) intensief tijdens Play-off 1

West Bromwich Albion heeft meer dan gewone interesse in Moses Simon, de 21-jarige winger van AA Gent. De club, achtste in de Premier League, is op zoek naar een buitenspeler en manager Pulis heeft verschillende namen op de lijst staan, waaronder Simon. Volgens Nigeriaanse bronnen was technisch directeur Hammond donderdag aanwezig tijdens Nigeria-Senegal, een vriendschappelijke interland die in Londen werd gespeeld. Simon werd na iets meer dan een uur vervangen. De club van Nacer Chadli is van plan om Simon tijdens Play-off 1 intensief te volgen. West Brom had ook al contact met Tony Harris, zijn zaakwaarnemer, die goede relaties heeft met heel wat Engelse clubs. Een extra motivatie voor Simon om te flitsen zoals hij deed in zijn eerste maanden, intussen twee jaar geleden.

Foket verlengt contract (voorlopig) niet bij Gent

Zijn ploegmaat Thomas Foket mag opgang maken bij de Rode Duivels, bij Gent voetbalt hij nog altijd aan dezelfde voorwaarden als drie jaar geleden, van voor zijn doorbraak. Het contract van Foket loopt eind volgend seizoen af, waardoor een transfer in de zomer wenkt. Als Foket niet bijtekent en geen transfer maakt, kan hij in de zomer van 2018 immers gratis vertrekken. “Waarom Foket nog niet heeft bijgetekend? Omdat hij niet wil”, aldus algemeen directeur Michel Louwagie van AA Gent. “Op dit moment lopen er ook geen gesprekken.”

Na het kampioensjaar werden tal van contracten bij AA Gent verlengd, maar niet dat van ­Foket. Toen er wel een voorstel kwam, sleepten de gesprekken zo lang aan tot Foket zich in de situatie bevond dat hij beter de kat uit de boom kan kijken. Hij mag intussen geld misgelopen hebben, over enkele maanden zit hij in een goede onderhandelingspositie. “Ik hou het gewoon open”, zegt Foket zelf over de ­situatie. "Ik heb nog niet bijgetekend bij Gent, maar het is ook niet dat ik al een transfer in gedachten heb. Ik wil gewoon niet te vroeg conclusies trekken. Er is sportief genoeg om op te focussen, ­nadien zien we wel. Ik ben veel te graag bij AA Gent om een transfer te willen forceren, dat is niet mijn bedoeling. Ik wil ­niemand tegen de schenen schoppen.”

Maar als er komende zomer en goed aanbod komt, staat Foket wel sterk tegenover zijn ­huidige werkgever. Foket werd de voorbije transferperiodes al in ­verband gebracht met Gala­tasaray, Napoli, Udinese en ­Atalanta.