Zo kan bondscoach Martinez het uitvallen van De Bruyne en Meunier opvangen

De blessure van Kevin De Bruyne is na het uitvallen van Eden Hazard een nieuwe tegenslag voor de Rode Duivels. Het kan Roberto Martinez inspireren om zijn systeem om te gooien. Zeker omdat ook Thomas Meunier moet worden vervangen.

Hoe Kevin De Bruyne vervangen?

Optie 1: als de bondscoach ervoor kiest niet te veel te veranderen, zet hij Kevin Mirallas of Nacer Chadli op de plaats rechts achter de aanval. Daar had Kevin De Bruyne normaal gezien ook gespeeld. Ook Divock Origi kan daar spelen, maar dat is minder waarschijnlijk.

Optie 2: Martinez kan ook Radja Nainggolan een rijtje hoger schuiven en aan de rechterkant laten spelen. Dat is evenwel niet zijn exacte positie bij AS Roma. Indien hij daar toch voor kiest, komt op het middenveld naast Witsel een plaatsje vrij voor Fellaini, Tielemans of Dembélé.

Optie 3: de bondscoach gooit zijn systeem om en dan hangt het van het nieuwe systeem af welke spelers erin passen.

Hoe Thomas Meunier vervangen?

Optie 1: Thomas Foket komt gewoon in de plaats van Meunier. De AA Gent-speler speelt bij zijn club in hetzelfde systeem op dezelfde plaats. “Dit vergt het minste aanpassing”, aldus Martinez.

Optie 2: Nacer Chadli komt op die plaats. De speler van West Bromwich speelde nog nooit in die rol, maar de bondscoach trainde deze week wel uitgebreid met Chadli op die plaats.

Optie 3: de bondscoach gooit zijn systeem om en gaat met vier verdedigers spelen.

Roberto Martinez opperde deze week zelf dat Alderweireld daar dan kan spelen. Dat zou wel een verrassing zijn.