"Real Madrid gaat vol voor Eden Hazard én Thibaut Courtois"

Het is Real Madrid menens om De Koninklijke deze zomer stevig te versterken. De topclub uit de Spaanse hoofdstad wil volgens de Britse krant The Guardian twee Rode Duivels naar het Santiago Bernabeu-stadion brengen: Thibaut Courtois en Eden Hazard. Beide spelers van Chelsea werden al eerder in verband gebracht met Real Madrid, maar volgens The Guardian wil het heel wat geld en spelers in de deal betrekken, waardoor de Blues mogelijk overstag gaan.

Volgens de Guardian wil Real Madrid deze zomer afscheid nemen van aanvallers James Rodriguez, Alvaro Morata en doelman Keylor Navas. Die laatste twee kunnen zelfs mogelijk in een deal betrokken worden met Chelsea: Morata voor Hazard, Navas voor Courtois.

Het is natuurlijk al langer geweten dat Real-coach Zinedine Zidane een grote fan is van Eden Hazard. Al van toen hij bij Rijsel speelde, Zidane liet zich zeven jaar geleden ontvallen dat hij "Hazard zelfs met de ogen toe naar Real Madrid zou meenemen". Een groot struikelblok kan natuurlijk het contract van Eden Hazard zijn. Hij heeft nog steeds drie jaar contract over bij Chelsea en de onderhandelingen over een verlenging zijn al aan de gang, maar Real Madrid hoopt dat hij door hun interesse misschien wel nieuwe lucht wil opsnuiven...

Ook Courtois?

Real Madrid is ook nog steeds op zoek naar een nieuwe doelman om Keylor Navas te vervangen. Het probeerde twee jaar geleden de Spanjaard David De Gea over te nemen van Manchester United, maar die transfer ging op het laatste moment niet door, waarna De Gea zijn contract bij de Mancunians verlengde. Daardoor wordt het moeilijk voor Real om De Gea nogmaal te overhalen, en heeft het nu zijn pijlen gericht op Courtois. Volgens de Guardian is het geen probleem dat Courtois drie jaar voor aartsrivaal Atlético Madrid speelde, ze hopen dat hij akkoord gaat met een verhuis naar Madrid, de stad waar hij helemaal doorbrak op internationaal vlak.