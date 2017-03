Nederlandse rode lantaarn Go Ahead Eagles heeft nieuwe coach

Go Ahead Eagles heeft zaterdag Robert Maaskant aangesteld als hoofdtrainer. Hij maakt het seizoen af bij de club uit Deventer, die tegen degradatie uit de Nederlandse hoogste voetbalklasse strijdt. De 48-jarige Maaskant is de opvolger van Hans de Koning, die woensdag werd ontslagen.

Go Ahead heeft Maaskant de opdracht gegeven de ploeg in de Eredivisie te houden. “In de strijd om lijfsbehoud hebben we behoefte aan een ervaren trainer, die beschikt over veel power en gogme (spelintelligentie, red)”, zegt technisch manager Dennis Bekking op de website van de club. “Robert is bij uitstek iemand die in korte tijd iets teweeg kan brengen. Iets wat we nodig hebben, aangezien het een samenwerking van maximaal elf wedstrijden betreft.”

“Ik kijk er oprecht ontzettend naar uit om met deze groep en bij deze club aan de slag te gaan”, vult Maaskant aan. “Ik ben een directe trainer die altijd met volle energie ergens instapt. In mijn ogen is niks onmogelijk, als je maar alles doet om te winnen. Zelfs als ik tegen mijn beste vriend speel, doe ik nog álles om te winnen. Die mentaliteit neem ik uiteraard ook mee naar Go Ahead Eagles.” Go Ahead Eagles staat met 20 punten uit 27 wedstrijden op de achttiende en laatste plaats.