Barcelona vernoemt jeugdstadion naar Cruijff

Het bestuur van de Calataanse topclub maakte het permanente eerbetoon aan de nummer 14 zaterdag bekend tijdens een speciale bijeenkomst. Cruijff, die als speler en coach Barcelona naar grote successen voerde, krijgt in de stad Barcelona ook nog een straat die naar hem wordt vernoemd.

Josep Maria Bartomeu: "The future stadium at the Ciutat Esportiva will be named after @JohanCruyff" #FCBlive pic.twitter.com/1LMx9DAYU6