Gruwelijke beenbreuk voor verdediger na vreselijke tackle

De Ierse bondscoach Martin O’Neil bevestigde het pijnlijke nieuws na afloop van de wedstrijd, die overigens op 0-0 eindigde. “Dit is een zware klap voor hem, voor zijn club en voor ons”, verklaarde O’Neill.

Opgepast: choquerende beelden!

This is a disgusting challenge by Neil Taylor on Seamus Coleman. pic.twitter.com/p9IXetB31u

We'd like to send our best wishes to Seamus Coleman following his injury this evening. Get well soon, Seamus. #COYBIG pic.twitter.com/kYwcPBAsC0