Iraanse voetbalbond hoopt met gratis toegang op 100.000 fans tegen China

Iran kan volgende dinsdag (28 maart) in de thuiswedstrijd tegen China een nieuwe grote stap richting deelname aan het WK 2018 zetten. Om zo veel mogelijk volk naar het stadion te lokken, laat de Iraanse voetbalbond alle toeschouwers gratis binnen. Zo hoopt men het Azadistadion in Teheran met 100.000 supporters te vullen.

Iran leidt in groep A van de Aziatische kwalificatiezone met 14 op 18 voor Zuid-Korea (10 op 18) en Oezbekistan (9 op 18). China is vijfde (op zes) met 5 op 18. De top twee plaatst zich rechtstreeks voor de eindronde in Rusland.

Iran, dat wordt gecoacht door de Portugees Carlos Queiroz, speelt in zijn laatste vier wedstrijden nog drie keer thuis. Het land heeft dus uitstekende kaarten in handen om, net als in 2014, het WK te halen. Drie jaar geleden strandde Iran op het WK in Brazilië in de groepsfase met 1 op 9.