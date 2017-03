Is dit de reden waarom Jolien de beelden van haar overspelige Herbert niet te zien kreeg in ‘Temptation Island’?

Afgelopen woensdag heerste er heel wat onbegrip op sociale media over het feit dat Jolien niet te zien had gekregen hoe haar vriend Herbert haar bedroog met verleidster Saartje. Maar als de theorie klopt dat Herbert en Jolien getrouwd zijn, zou de achterliggende reden wel eens kunnen zijn dat de programmamakers hun huwelijk niet willen verwoesten.

Het onbegrip was groot toen Jolien bij het kampvuur afgelopen woensdag niet te zien kreeg hoe Herbert haar bedrogen had met verleidster Saartje. Op Twitter verscheen het ene bericht na het andere waaruit bleek dat niemand het begreep.

Euh waarom hebben zij die beelden van herbert en saartje ni getoond??? #temptationisland — Kyana (@kyanavlaes) March 22, 2017

Maar volgens deze theorie zouden Herbert en Jolien wel eens stiekem getrouwd kunnen zijn, en zou dat de reden zijn dat de programmamakers Jolien de ergste beelden onthouden hebben. Annelien zei tijdens het kampvuur namelijk dat Jolien “wel zijn vrouw was”, was dat een ongelukkige woordkeuze of wijst het erop dat Jolien en Herbert daadwerkelijk getrouwd zijn?

Zowel Herbert als Jolien hebben in het programma al wel laten vallen dat er al over trouwen gesproken werd. Aan het kampvuur heeft Herbert ook gezegd dat “als de beelden goed zijn, echt, dan ga ik met haar trouwen.” Dat lijkt erop te wijzen dat het nog niet zover is, maar het kan natuurlijk ook een afleidingsmanoeuvre zijn.

Oude instagramfoto’s van Jolien lijken de vermoedens van het huwelijk alvast te bevestigen. Op een aantal foto’s is ze te zien met een ring om de ringvinger van haar linkerhand. Op recentere foto’s is die ring nergens meer te bespeuren. En op een oude foto van Herbert zien we ook een ring om zijn ringvinger, en wel eentje die heel erg lijkt op die van Jolien. Toeval?

