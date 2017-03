Rode Duivels U19 laten zege tegen Italië uit handen glippen in slotminuut

Hamme - De Belgische nationale ploeg onder 19 jaar is zaterdag in Hamme in haar tweede wedstrijd in de eliteronde voor Euro 2017 niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Italië.

Matthias Verreth, een 19-jarige aanvaller van PSV, maakte tien minuten voor tijd de openingstreffer, maar Italië kwam in de slotminuut toch nog op 1-1 via Maggiore (90.). De troepen van Gert Verheyen behouden de leiding in groep 7, met vier punten. Zweden en Ierland hebben drie punten, Italië sluit de rij met één punt.

Volgende week dinsdag (om 19u) volgt in Beveren de laatste wedstrijd in de eliteronde tegen Ierland. Enkel de zeven groepswinnaars plaatsen zich voor het EK in Georgië (2-15 juli 2017). Georgië is als organiserend land al zeker van deelname.

Verheyen en assistent-trainer Julien Cools beschikken over een talentrijke generatie. In november 2015 sleepten deze jonge Duivels, onder leiding van bondscoach Bob Browaeys, nog de bronzen medaille in de wacht op het WK U17 in Chili, na eerder de halve finales te hebben bereikt op het EK in Bulgarije.