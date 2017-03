Martinez tovert verrassing uit zijn hoed op het middenveld: “Heeft de kwaliteiten”

Roberto Martinez heeft iedereen verrast met zijn opstelling tegen Griekenland. Om de blessures van Hazard en De Bruyne op te vangen kiest hij op het middenveld voor Marouane Fellaini. Radja Nainggolan lijkt zo naar voor te schuiven.

Door het uitvallen van zowel Kevin De Bruyne, Thomas Meunier als Eden Hazard moest Martinez schuiven. Er waren twee grote vraagstukken. Wie zou er naast Dries Mertens in de steun van Romelu Lukaku spelen en wie pakte de plaats van Meunier op rechts in? Dat de bondscoach zijn 3-4-2-1 zou inwisselen voor een defensie met vier man, was minder waarschijnlijk.

Het was al snel duidelijk dat Thomas Foket en Nacer Chadli de kandidaten waren om de rechterflank te bevolken. Terwijl Foket de meest logische optie leek gezien zijn profiel, opperde Martinez eerder deze week zelf dat Chadli er ook kan spelen. Uiteindelijk kiest hij dus ook voor die optie.

Foto: BELGA

Voor het plaatsje achter de spits werd Kevin Mirallas verwacht, die Lukaku goed kent van bij Everton. Het is echter daar dat Martinez iedereen verrast. Hij dropt Fellaini in de ploeg op het middenveld. Daardoor lijkt Radja Nainggolan ook bij de Rode Duivels een hogere rol op zich te mogen nemen. Bij AS Roma schittert hij al een tijdje in een meer vooruitgeschoven positie.

“Chadli was indrukwekkend op training deze week en gaf een goede indruk”,aldus Martinez. “Radja Nainggolan speelt hoger zoals bij AS Roma en moet steun bieden aan Lukaku. Fellaini heeft de kwaliteiten van een goede middenvelder. Ik moet enkele spelers missen maar ik focus me op de jongens die ik wel ter beschikking heb.”

Jan Vertonghen start zaterdagavond als aanvoerder van de Rode Duivels. Gij vervangt zo de geblesseerden Vincent Kompany en Eden Hazard. Voor de verdediger van Tottenham Hotspur is het de negentigste cap, hij is nog maar zes caps verwijderd van het record van Jan Ceulemans.