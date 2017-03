Bosnië verpulvert Gibraltar, Zweden (met Anderlecht-spits) profiteert van blunders Wit-Russische doelman

In groep H, de groep van de Rode Duivels, heeft Bosnië zaterdagavond op de vijfde speeldag van de kwalificaties voor het WK van 2018 in Rusland geen fout gemaakt tegen dwergstaat Gibraltar. Zonder door te duwen werd het 5-0 in Zenica. In oktober wonnen de Rode Duivels ook al met 0-6 van Gibraltar.

GROEP H. Bosnië verpulvert Gibraltar

De Bosniërs, met Edin Cocalic (KV Mechelen) en Ervin Zukanovic (onder meer ex-AA Gent) centraal in de verdediging, stonden aan de pauze op een 2-0 voorsprong tegen Gibraltar. Hertha Berlijn-spits Vedad Ibisevic zorgde voor beide goals (4. en 43.). Gibraltar kon de Bosnische doelman Asmir Begovic, ooit een seizoen bij La Louvière, nooit bedreigen en na de pauze dikten Vrsajevic (52.), Visca (56.) en Bicakcic (90.+4) de score nog aan tot 5-0.

In de andere wedstrijd in groep H kwamen Cyprus en Estland niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Bij Cyprus stond Konstantinos Laifis (Standard) in de basis.

Bosnië komt door zijn zege voorlopig op gelijke hoogte met Griekenland. Beide landen tellen tien punten, twee minder dan de Rode Duivels. Voor Cyprus (4), Estland (4) en Gibraltar (0) wordt het WK halen een onhaalbare opdracht.

GROEP A. Zweden profiteert van blunders Wit-Russische doelman

In groep A toonde Zweden zich ruimschoots de betere van Wit-Rusland (4-0). Forsberg (19.) opende de score vanop de stip, waarna de Zweden na de pauze via opnieuw Forsberg (49.) en Berg (57.) de score verder opdreven. Bij beide goals ging de Wit-Russische goalie pijnlijk in de fout. Anderlecht-huurling Isaac Thelin (78.) stond nauwelijks vier minuten op het veld toen hij de 4-0 eindstand vastlegde. Zweden springt voorlopig naar de leiding in de groep.

#EliminatoriasRusia2018 #UEFAv [ST 4-0] Tiro libre rápido para Thelin que definió mano a mano para el 4-0 de #Suecia a #Bielorrusia pic.twitter.com/dnuvBiBIL5 — Camino a Rusia (@caminoarusia) 25 maart 2017

Frankrijk kan de Scandinaviërs later op de avond opnieuw voorbijsteken, als het iets raapt bij Luxemburg, en ook Nederland kan, mits drie punten in Bulgarije, opnieuw op gelijke hoogte komen van Zweden.

GROEP B. Eerste punt sinds 2005 voor Andorra

In groep B won leider Zwitserland, zoals verwacht, van Letland (1-0). Drmic (66.) kopte, nauwelijks een minuut na zijn invalbeurt, de thuisploeg naar de drie punten.

De Faroër Eilanden slaagden er verrassend genoeg niet in te winnen bij Andorra (0-0). Voor Andorra is het het eerste punt in een kwalificatiewedstrijd sinds september 2005. De Zwitsers behouden de leiding, met het maximum van de punten.