Vroege opdoffer voor Nederland, Twitter lacht met flaterende debutant

Nederland ging zaterdag op bezoek bij Bulgarije zijn kwalificatieronde voor het WK. Bondscoach Danny Blind pakte uit me een verrassing door de amper 17-jarige Matthijs de Ligt in de basis te droppen centraal achterin. De jonge verdediger maakte een goede indruk bij Ajax, maar liet zich tegen de Bulgaren al vroeg in de luren leggen. Het inspireerde menig Twitteraar tot een woordspeling.

De 17-jarige Matthijs de Ligt is met zijn 17 jaar en 225 dagen de jongste debutant in de hoofdmacht van Oranje in een competitieve interland. Jan van Breda Kolff (17 jaar en 84 dagen), Mauk Weber (17 jaar en 105 dagen) en Dé Kessler (17 jaar en 222 dagen) waren nog jonger dan De Ligt bij hun debuut voor Oranje, maar zij debuteerden allemaal - lang voor de Tweede Wereldoorlog - in een vriendschappelijke interland.

De Ligt maakte dit seizoen op 21 september 2016 zijn officiële debuut voor Ajax in het bekerduel tegen Willem II, waarin hij na 25 minuten meteen ook zijn eerste doelpunt maakte. Daarmee werd hij na Clarence Seedorf de jongste doelpuntenmaker in de clubhistorie van de Amsterdammers.

Bij zijn debuut voor het Nederlandse nationale elftal liep het minder gesmeerd...

Wordt Matthijs de Ligt bevonden? Denk het wel... #bulned pic.twitter.com/8zx9YcCQCY — Peter Bosz (@PeterBosz63) 25 maart 2017

7 duels in Ajax 1 had De Ligt nodig om de bondscoach te overtuigen, 5 minuten hadden de Bulgaren nodig om het ongelijk aan te tonen #bulned — Bart van Dooijeweert (@BvDooijeweert) 25 maart 2017

De Ligt niet aan Blind......#BULNED — Tijmen Beekhuis (@Tijmen1967) 25 maart 2017

Bij de Ligt ging het licht ook even uit #EarthHour — Arjan de Mik (@Arjandm) 25 maart 2017

Het licht ging uit bij De Ligt. #EarthHour #bulned — Valeska Poismans (@ValeskaPoismans) 25 maart 2017