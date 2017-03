REACTIES. Courtois baalt na puntenverlies: “Voelt aan als een nederlaag”

De Rode Duivels konden niet imponeren tegen Griekenland en moesten uiteindelijk blij zijn dat ze nog een punt uit de brand konden slepen. Het georganiseerde blok van de Grieken kon maar moeilijk ontwricht worden, zagen ook doelman Thibaut Courtois en verdediger Jan Vertonghen. “Er zat te weinig tempo in.”

De doelman zag dat de Rode Duivels niet gewenste tempo op de mat konden leggen. “Het was een moeilijk te bespelen veld, zeer hobbelig. We speelden tegen een ploeg die het voetballen wilde beletten. Na de rust stonden we nog te slapen en lieten we ons ringeloren. Nadien gingen ze nog dieper zakken. Ze kwamen voor een punt en ze hadden bijna meer gepakt, maar gelukkig was daar Romelu”, aldus

“Het was een knap doelpunt. We weten dat hij sterk is, jammer genoeg konden we dat niet meer uitspelen. Het was frustrerend om tegen te voetballen. De ref floot ook heel veel lichte fouten, wat het moeilijk maakte om tempo te ontwikkelen. We misten misschien ook wel Kevin en Eden, die net dat tikkeltje meer kunnen forceren. Dit gelijkspel voelt aan als een verlies, maar het is goed dat we op kop blijven. Nu moet Griekenland in de volgende wedstrijd op bezoek bij Bosnië, dus hopelijk kunnen wij dan profiteren van puntenverlies bij sowieso één van de twee of zelfs van beiden.”

Foto: BELGA

Vertonghen had het moeilijk met de tegengoal. “De Griek won het kopduel op het middenveld en achterin stonden we een beetje naar elkaar te gapen. We hadden tijd om het recht te zetten en dat hebben we gelukkig nog gedaan“, aldus de verdediger, die Courtois bijtrad. “Het was moeilijk om tempo te maken en dat erin te houden? De Grieken maakten veel overtredingen en probeerden op ervaring het spel te vertragen. Het is hun manier van voetballen en ze hebben en punt, dus... We gingen er op het einde wat te veel in mee, waardoor we offensief te weinig konden klaarspelen.”

Lukaku was de redder van het vaderland met een belangrijke goal. “Het was een fantastisch doelpunt”, aldus Vertonghen. “Met de rug naar doel is hij één van de sterksten ter wereld. We blijven nu op kop, er is niks verloren. In Rusland kunnen we verder werken aan de automatismen. Of we Eden en Kevin misten? Zij hebben bijzondere kwaliteiten en dat stukje genialiteit dat we misten, maar ook zonder hen moeten we winnen.”