Daarom wordt de uitvaart van George Michael geheim gehouden

Ongezien. Anders kan je het stilzwijgen rond George Michaels begrafenis niet noemen. Drie weken nadat de wetsdokter zijn lichaam vrijgaf, is er nog steeds geen nieuws over het afscheid van de overleden popster. Maar volgens insiders zou het vandaag dan toch zover zijn en wordt Michael naast zijn moeder in Londen begraven. De familie houdt de lippen stijf op elkaar.

De dood van George Michael blijft beroeren. Sinds het plotse overlijden van de Britse zanger op kerstdag van vorig jaar werd zijn lichaam achter slot en grendel bewaard om de doodsoorzaak te bepalen. Toen begin deze maand bleek dat de 53-jarige Michael stierf aan een hartaandoening, werd zijn stoffelijk overschot vrijgegeven, maar op een datum voor de uitvaart en een laatste afscheid voor de fans bleef het wachten.

Tot afgelopen dagen de geruchtenmolen volop op gang kwam. Volgens de Britse pers wordt Michael vandaag in intieme kring begraven. Hij zou worden bijgezet in het graf van zijn moeder op de begraafplaats Highgate Cemetery in Noord-Londen. Al weken houden fans daar de wacht en hopen ze op nieuws. Maar Michaels familie houdt de lippen stijf op elkaar en hult de details over de uitvaart in een dikke mist.

Foto: ISOPIX

Intieme dienst

Maar of de Faith-zanger vandaag echt begraven wordt, is allesbehalve zeker. Zelfs zijn beste vrienden zouden nog niet ingelicht zijn. De reden daarvoor lijkt simpel: de familie wil geen mediacircus rond de uitvaart en gaat tot het uiterste om een ceremonie live op tv te vermijden. “Daarom wordt het een intieme dienst, in een kapelletje waar nauwelijks dertig man binnen kan”, zegt een insider in Britse kranten. “Enkel Georges familie en zijn dichtste vrienden zijn welkom.” Volgens andere bronnen zouden de genodigden pas enkele uren voor de begrafenis te horen krijgen waar en wanneer het afscheid plaatsvindt. Voor de fans wordt geen plechtigheid voorzien.

Wie zeker aanwezig zal zijn, is Andrew Ridgeley (54), het tweede groepslid van Wham! waarmee Michael midden jaren tachtig hits scoorde met Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper en Last Chrismas. Ook hij lost niets uit respect voor de nabestaanden. Wel weigert Ridgeley het woord te voeren tijdens de viering, omdat hij zijn emoties nog steeds niet de baas kan. Zo stapte hij al last minute uit het plan om een eerbetoon te brengen tijdens de Brit Awards. Ex-Spice Girl Geri Halliwell zou Ridgeleys plaats innemen tijdens de herdenking. Dat ook Elton John een ode brengt, was al uitgelekt. Hij zingt vermoedelijk het nummer Don’t Let The Sun Go Down On Me, een duet dat hij met Michael zong.

Partner niet welkom

De belangrijkste afwezige wordt Fadi Fawaz (43), de partner van George Michael. Hij trof de zanger op 25 december dood aan in hun slaapkamer en wachtte liefst een uur voor hij de hulpdiensten belde. Al die tijd zou Fawaz Michael zelf hebben proberen te reanimeren. De politie ondervroeg hem twee keer en stelde hem buiten verdenking, maar de familie is resoluut: Fawaz is niet welkom. “We haten hem”, zei Michaels neef Andros Georgiou eerder in The Sun. “Hij was nooit echt Georges vriendje. Niemand heeft nog iets van hem gehoord, hoewel hij nog in Georges flat van vijf miljoen pond woont. Hij zet zijn leventje gewoon voort. Ik word er ziek van.”

Fawaz bevestigde intussen dat hij met man en macht buiten de plannen voor de begrafenis gehouden wordt door de familie.

Meesterbrein

Dat zo weinig informatie lekt over de uitvaart van een wereldster, is ongezien. Vermoedelijk is Michaels oudere zus Melanie (55) het meesterbrein achter het geheimste afscheid ooit. Na de dood van haar broer zou zij nu binnen de familie de touwtjes in handen hebben. Ze trok zelfs in Michaels peperdure herenhuis in Londen om daar de uitvaart te organiseren. En dat doet ze, met succes, in alle stilte.