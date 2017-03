Grieks bondscoach: “Belgen waren in het voordeel na die rode kaart”

Michaël Skibbe, de Duitse bondscoach van Griekenland, wees na de puntendeling in het Koning Boudewijnstadion vooral naar de rode kaart. “Daarna waren de Belgen in het voordeel.”

De Grieken vierden vandaag hun onafhankelijkheid, een feestdag die hun bondscoach maar wat graag had willen opleuken met een stuntzege in België. “Ik had de feestdag van Griekenland graag nog wat mooier gemaakt, maar dat was ons niet gegund. Na de rode kaart waren de Belgen in het voordeel. Of het de bedoeling was zo verdedigend voor de dag te komen? We probeerden meer aanvallend te spelen, maar dat was erg moeilijk door de kracht van de Belgen. Zij hebben veel sterke aanvallende spelers, met veel beweging en druk. Ik vond ons de tweede helft wel beter dan voor de rust, tot die rode kaart viel. Daarna kwamen we door de kwaliteiten van de Belgen meer en meer onder druk te staan.”

Dacht Skibbe dan niet dat zijn Griekenland een punt had kunnen pakken door de afwezigheid van Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thomas Meunier bij de Rode Duivels? ”Tja, Hazard en De Bruyne zijn natuurlijk spelers van wereldklasse, en Meunier blijft ook een excellente speler. Maar zij hebben toch nog steeds met elf gespeeld, niet?”