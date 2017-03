Buitenlandse pers hekelt defensief Griekenland, maar: “België onmachtig zonder De Bruyne en Hazard”

De Rode Duivels hebben niet kunnen overtuigen tegen Griekenland. Het was wel baas, maar kansen waren schaars. Uiteindelijk moest Romelu Lukaku met een late treffer een beschamende nederlaag voorkomen. Ook de buitenlandse pers zag dat onze nationale ploeg het moeilijk had.

De Rode Duivels haalden opgelucht adem na de late gelijkmaker, aldus Daily Mail. “Lukaku sloeg laat toe om een verarmd België te redden van een nederlaag tegen Griekenland, dat de match met negen beëindigde.

“Dit was een frustrerende avond voor het team van Roberto Martinez”, klinkt het in The Guardian. “Dit is een uitstekende uitslag voor de negen man van Griekenland. Ze wonnen bijna, maar een briljante late goal van Romelu Lukaku voorkwam dat.”

zag dat België zich liet verrassen door de bezoekers. “De ploeg van Roberto Martinez ging voor een perfecte score in deze voorronde, maar Griekenland was hen in Brussel te slim af. Met een’ hadden ze bijna een stuntzege te pakken.”

Ook de Nederlandse publieke omroep NOS is verrast door het “eerste puntenverlies voor de Belgen”: “Tegen Griekenland was het lang eenrichtingsverkeer, maar toch namen de gasten een puntje mee. Ondanks een gigantisch overwicht na de goal van Mitroglou, leken de Belgen te gaan verliezen, maar vlak voor tijd schoot Romelu Lukaku uit de draai alsnog de gelijkmaker binnen.”

Lukaku viert de late gelijkmaker. Foto: AFP

“Creërden amper kansen”

Het Algemeen Dagblad blameert het “zeer defensieve Griekenland”, maar benadrukt ook het ontbreken van de “geblesseerde sleutelspelers Eden Hazard en Kevin De Bruyne” en bijgevolg de onmacht van de Rode Duivels: “Ze creëerden voor de pauze amper kansen.”

Ook Voetbal International zag dat “de Europees kampioen van 2004 duidelijk niet naar Brussel was gekomen om er een mooie wedstrijd van te maken. In de eerste helft beperkten de bezoekers zich tot verdedigen en daar slaagden zij uitstekend in.”

“Beloond voor powerplay in slot”

Het Duitse Kicker is nog positief over de trage eerste helft van de Rode Duivels (“De Belgen dicteerden de eerste helft, maar creëerden weinig grote kansen”), maar zag ook dat het tempo pas in de slotfase omhoog ging: “De thuisploeg ontwikkelde powerplay en werd beloond met een late gelijkmaker van Lukaku.”

Het Zwitserse Blick heeft een opvallende conclusie na “het eerste puntenverlies van de Rode Duivels” in deze kwalificatiecampagne: “Naast Duitsland heeft enkel Zwitserland nog het maximum in de Europese kwalificatiepoules.”

Nainggolan kon zich niet onderscheiden. Foto: AFP

In Italië keken ze met belangstelling uit naar de prestaties van Radja Nainggolan en Dries Mertens, maar ook daar zag men dat de Rode Duivels het niet onder de markt hadden. “De Rode Duivels konden pas in de 89e minuut een nederlaag vermijden. Ze leken lang niet dynamisch genoeg om het lage blok van de Grieken te ontwrichten”, stelde Corriere dello Sport vast. La Gazetta dello Sport vatte het kort samen.“België lijdt, maar blijft leider. “

Ousmane Dembélé?

Het Spaanse Marca titelt “België in extremis gered”, en zag ook dat de Grieken alle initiatief aan de Rode Duivels lieten, die “rustig omgingen met hun meesterschap: ze legden hun ritme op en creëerden verschillende doelkansen”. Na rust volgde echter “een defensieve fout van België, dat veel talent heeft aanvallend, maar achterin gaten vertoont. De Rode Duivels werden zenuwachtig, met als toppunt Dries Mertens die geel kreeg voor herhaaldelijk in de neus knijpen van Georgios Tzavelas. Een kinderachtig gebaar waarvoor hij zich verontschuldigde.”

“Met een man meer probeerde ‘Bob’ Martinez opnieuw dominantie te verwerven, hij zag zijn ploeg ook veel meer honger vertonen dan daarvoor.” Al sloop er ook een foutje in het verslag van de Spaanse sportkrant: “De Spaanse bondscoach van de Belgen haalde Fellaini naar de kant voor Borussia Dortmund-aanvaller Ousmane Dembelé.”