Martinez: “We hebben de Grieken gegeven wat ze wilden”

Als er één les is die de Rode Duivels moeten trekken uit het gelijkspel tegen de Grieken, is dat ze hun hoofd erbij moeten houden als het even tegenzit. Dat vertelde bondscoach Roberto Martinez op de persconferentie na de WK-kwalificatiematch.

Nee, tevreden was Martinez allerminst na het gelijkspel tegen de Grieken. De Europese kampioen van 2004 kwam zich ingraven in het Koning Boudewijnstadion en graaide zo een onverhoopt puntje mee. En belangrijker: maakte de Rode Duivels op die manier twee punten afhandig. Het eerste puntenverlies van de campagne voor de troepen van de Spaanse trainer. “Ik wil de tactiek van Griekenland niet veroordelen. Zij kwamen hier met een plan en hebben dat perfect uitgevoerd”, stak hij de hand in eigen boezem.

“Alles was tegen ons vannacht”, zei de Spanjaard. “Het veld leende zich niet tot het ontwikkelen van een goed tempo. We waren onszelf niet aan de bal en slikten een goal vanuit het niets. Daarnaast kregen we wel kansen: de kopbal van Fellaini, de kans vanuit de kleine backlijn, die poging in de laatste minuut van Lukaku… en zij scoren uit hun enige kans. Ik ben teleurgesteld dat wij op dat moment de Grieken hebben gegeven wat ze wilden: we zijn erg gefrustreerd geworden. We moeten nog leren met zo’n situaties omgaan, accepteren dat frustratie erbij hoort. Dan mag je niet emotioneel worden, dan moet je met je hoofd spelen en klinisch zijn. Rationeel zijn. Anderzijds zag ik wel een team dat zich maar niet wilde neerleggen bij die nederlaag. We hebben een match waarin alles tegen ons was uiteindelijk niet verloren.”

Al zal er achteraf zeker nog een hartig woordje gepraat worden over het tegendoelpunt dat de Duivels slikten. “Als ik in één ding teleurgesteld ben, dan is het wel over het tegendoelpunt. We mogen nooit een goal slikken tegen een team dat hier zo verdedigend komt spelen.” Martinez gaf ook nog een woordje uitleg bij zijn basiself. “Ik wilde vasthouden aan het systeem dat tegen Estland zo goed werkte. Daarbij koos ik voor Fellaini en Chadli om wat présence te hebben tegen hun fysiek sterke team. Zij toonden zich op training en hebben hun kans gegrepen.”