Hadden we deze match niet al eens gezien?

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat vooraf een sfeertje leefde van “dat Grieks varkentje wassen we wel even”. Eden Hazard forfait, geen risico’s met Kevin De Bruyne of Thomas Meunier… Het leek allemaal niet uit te maken. Met twaalf op twaalf en een imposant doelsaldo van 21-1 zouden we die Grieken eens snel met de voetjes op de grond zetten, zoiets.

Viel dat even tegen. De agressie ontbrak vanaf minuut één tegen de Grieken, er lag te weinig risico in de passing en er waren, op een bedrijvige Dries Mertens na, nagenoeg geen lopende mensen. ...