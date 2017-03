Afwezigheid Hazard en De Bruyne niet enige verklaring voor te traag spel van de Belgen

Oef. De Rode Duivels zijn blij met het gelijkspel tegen Griekenland. Het doelpunt van Romelu Lukaku kwam er pas twee minuten voor tijd. Dat veranderde alles. België staat nu tenminste nog altijd eerste in de groep. Maar er is nog werk. Niet alles is te wijten aan de afwezigheid van Hazard en De Bruyne.