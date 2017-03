Hoofd aangetroffen in drukke straat in Mexico

In Cancún, een badstad in het westen van Mexico, is zaterdagochtend voor een bank in een drukke straat een afgehakt hoofd aangetroffen. Dat meldt de politie. Het hoofd werd vergezeld van een briefje met een verwijzing naar de georganiseerde misdaad. Volgens het gerecht ging het om het hoofd van een man van middelbare leeftijd.

Het zou gaan om de 28ste gewelddadige dood die in Cancún werd geregistreerd sinds het begin van het jaar, aldus de lokale media. De stad, die zeer populair is bij Amerikaanse, Canadese en Europese toeristen, werd tot nu toe redelijk gespaard van geweld gelinkt aan de georganiseerde misdaad, in tegenstelling tot talrijke andere regio’s in het land.

In januari kwam het plots wel tot geweld in de stad. Toen opende een man het vuur aan de ingang van een discotheek. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, onder wie drie buitenlanders. De dag nadien stierven drie aanvallers en een politieagent bij een aanval tegen de kantoren van de procureur van de staat Quintana Roo in Cancún.