Dansstudio stort in nabij Liverpool, 30-tal mensen raken gewond

De veiligheidsdiensten werden rond 21.30 uur (22.30 Belgische tijd) opgeroepen voor een ingestort gebouw, waarin een dansstudio gevestigd was. De brandweer meldde via Twitter dat “verschillende gebouwen door de explosie zijn ingestort”. De krant Liverpool Echo meldt dat naast ook een restaurant naast de dansstudio instortte, waar op het moment van de explosie nog verschillende klanten aanwezig waren.

Dertig mensen raakten lichtgewond, terwijl twee anderen met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis werden gebracht, aldus de veiligheidsdiensten op Twitter. De reddingsdiensten zoeken in het puin nog naar mogelijke slachtoffers.

@LivEchonews The scene everybody is waking up to in New Ferry - Wirral Gas explosion is the cause of it!! #wirral #NewFerry pic.twitter.com/ILJHfjzb6J