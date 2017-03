Al-Qaida-verantwoordelijke gedood bij Amerikaanse luchtaanval

Een belangrijke verantwoordelijke van al-Qaida, Qari Yasin, werd op 19 maart gedood door een luchtaanval door een Amerikaanse drone in het oosten van Afghanistan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis gemeld.

Yasin, een Pakistaan die afkomstig is uit de zuidwestelijke provincie Beloetsjistan, werd verdacht van verschillende aanslagen in Pakistan. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de aanslag op het Marriott-hotel van Islamabad in 2008, waarbij tientallen doden vielen, onder wie twee Amerikaanse militairen.

Daarnaast zou hij achter een aanval hebben gezeten op de bus van het Sri Lankaanse cricketteam in Lahore, in het oosten van Pakistan, in 2009. Daarbij kwamen twee burgers en zes politieagenten om het leven, en raakten zes spelers gewond.

“De dood van Qari Yasin is het bewijs dat de terroristen die de islam misvormen en zich opzettelijk richten tegen onschuldige mensen, niet ontsnappen aan gerechtigheid”, aldus Mattis in de mededeling.

Vorige week zondag hadden de Pakistaanse veiligheidsdiensten en islamistische militanten al gemeld dat Yasin, die ook bekend was als Ustad Aslam, gedood werd bij een Amerikaanse aanval. De Pakistaanse antiterreurdiensten hadden een beloning beloofd van 2 miljoen roepies (17.600 euro) beloofd voor Yasin, aldus persagentschap Reuters.