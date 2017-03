Dries Mertens doet 'neuzeke-trek' en zo reageert Twitter

De Rode Duivels hebben zaterdagavond geen grote indruk kunnen nalaten in de match tegen Griekenland. Wie wel een grote indruk heeft nagelaten is Dries Mertens en zijn vreemde fascinatie voor de neus van tegenspeler Giorgos Tzavellas. Hoewel Mertens er een gele kaart voor kreeg, werd er op sociale media toch vooral hartelijk mee gelachen. Of hoe Driesje superschattig is, zelfs als hij probeert gemeen te zijn.

Toegegeven, het hoort niet op een voetbalveld en de scheidsrechter trok dan ook terecht een gele kaart voor het neuzeke-trek van Dries Mertens. Maar als u het ons vraagt, is het toch veel beter dan een beenharde tackle, elleboogje of spuwen op de tegenstander. En zo dacht het internet er blijkbaar ook over:

A Dries Mertens piace prendere i difensori per...il naso! pic.twitter.com/SP1C2f5KT7 — TMW Radio (@TMWRadio) March 26, 2017

Dries Mertens, the litte nose-touching weirdo pic.twitter.com/OuIClJNZu8 — Nooruddean (@BeardedGenius) March 25, 2017

Wanneer je dringend je neus moet snuiten maar geen zakdoek bij hebt #BELGRE #DriesMertens pic.twitter.com/ajVzp1nA86 — Tania (@TVanBuggenum) March 26, 2017

@dries_mertens14 heeft die Griek mooi bij de neus genomen. #belgre — aVa (@annvanloffelt) March 25, 2017

IK DOE DAT HEEL DE TIJD BIJ MIJ DOCHTER EN KRIJG DAAR OOK GEEN GEEL VOOR HOOR #belgre @dries_mertens14 #neusjetrek — Tom De Cock (@tomdecock) March 25, 2017