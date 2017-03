Met dit simpel trucje blijft je parfum langer ruiken

Het nadeel van veel parfums: hoe kwistig je 's morgens ook spuit, hoe weinig daar een paar uur later nog van te ruiken is. Een heel simpel trucje kan er toch voor zorgen dat je de geur langer vasthoudt.

Dat geurtjes vervliegen is normaal. Iedere geur is opgebouwd uit bepaalde topnoten, een hart en een basis. Topnoten vervliegen als eerste, daarna het hart en daarna de basis. Hoe sneller deze lagen vervliegen is voor een groot deel afhankelijk van je huid. Bij een droge huid gaat dat bijvoorbeeld sneller dan bij een vettere.

Geurloze vaseline

Het enige wat je nodig hebt om geurtjes langer 'vast te houden' is een beetje geurloze vaseline. Masseer op de plekken waar je normaal je parfum spuit (hals, polsen, achter je oren) een beetje vaseline op je huid. Spuit daarna je parfum zoals je normaal spuit.

De vaseline werkt hetzelfde als make-up en zorgt ervoor dat je favoriete parfum niet in je huid trekt, maar erop blijft liggen. En dat zorgt ervoor dat de geur zeker twee keer zolang blijft ruiken.