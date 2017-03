Hij leerde haar naakt op de radio kennen, maar dat werd al snel heel gênant

In de Kyle and Jackie O Show op de Australische radio werd een segment geïntroduceerd waarin twee mensen elkaar naakt in de studio leren kennen. Voor deze man werd het echter wel heel snel gênant toen de presentator een opmerking maakte over zijn penis.

Op het moment dat de mannelijke deelnemer Matthew zijn ondergoed uittrekt, klinkt het uit de mond van Kyle, de presentator van de show: “Daar ga je iets mee moeten doen vriend”, implicerend dat de man niet al te groot geschapen was. Matthew ging er meteen mee akkoord: “Het is een pinda”.

De man wordt gevraagd een rondje te draaien en te squatten, waarna hij ook de beha van de vrouwelijke deelnemer mag uittrekken. Op dat moment wordt het echter weer even vervelend wanneer presentator Kyle een opmerking maakt over de snelheid waarmee Matthew de sluiting opent, of beter gezegd, het gebrek aan snelheid.

Of de twee nog zullen daten na het programma kunnen we alleen maar betwijfelen nadat alles wat Matthew kan zeggen over de borsten van Lily is dat “ze oké zijn”.