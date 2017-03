Deschacht haalt uit: “Fils à papa? Dat zeggen marginalen en jaloerse mensen”

Anderlecht-boegbeeld Olivier Deschacht vertelt in de De Zondag vrijuit over de moeilijke periode waarin hij nu verkeert. “Herman Brusselmans schrijft de laatste tijd heel negatief over mij, maar ik zie geen lijn in wat die man zegt.” Ook over de verwijten van rijkeluiszoon en zijn toekomst gaf hij zijn onverbloemde mening, maar over het gokschandaal wilde hij niets zeggen, want dat onderzoek loopt nog.

Olivier Deschacht beleeft geen al te beste tijden bij Anderlecht. De 36-jarige verdediger is een icoon in het Astridpark, maar heeft het afgelopen voetbalseizoen vooral meegemaakt van aan de zijlijn. Blessures en ziekte hebben van hem geen basispion meer gemaakt in het Weiler-tijdperk. “Maar als je ouder wordt, kan je beter relativeren”, zegt hij in De Zondag. “Ik maak me er niet al te druk in.”

Ondanks de mindere periode vond schrijver en voetbalanalist Herman Brusselmans dat Deschacht de Gouden Schoen verdiende. Maar daar had de voetballer weinig oren naar. “Ik zie geen lijn in wat die man zegt”, klonk het geprikkeld. “De ene keer hemelt hij mij op, de andere keer breekt hij mij af. Hij schrijft de laatste tijd heel negatief over mij. Ik vergeet dat niet. (zwijgt even) Maar goed, ik zal er geen staatszaak van maken. Ik kwam Herman wel af en toe tegen in Gent, maar hij was nooit mijn beste vriend.”

Fils à papa

Daarnaast heeft Deschacht jarenlang moeten leven met verwijten dat hij een zoon is van een succesvol ondernemer en een fils à papa is. “Wie zegt dat? Marginalen en jaloerse mensen. Zij kunnen mij niet raken. Ik heb nog nooit een slimme mens dat horen zeggen. En ja, het klopt dat ik nooit iets tekort kwam thuis. Wij konden ons iets meer permitteren dan een ander. Maar mijn vader heeft zijn zaken wel van nul opgebouwd. Is dat niet fantastisch? Ja, toch. Maar vanaf mijn twintigste heb ik het ook zelf moeten doen. Het is niet mijn vader die op de ballen trapt, hé.”

De zestien jaar als profvoetballer hebben hem naar verluidt veranderd.“Ik was vroeger toffer en opener. Als ik ergens binnenkwam, ging ik iedereen goeiedag zeggen. Nu ga ik ergens in een hoekje staan, meestal met mijn pet op. Ik heb niet graag aandacht. Ik kom nog weinig buiten zelfs. Bekendheid is echt niet leuk. Moest je dat kunnen wegnemen, zou deze job veel plezanter zijn.”

Eerst kampioen, dan beslissing over toekomst

Over zijn toekomst kan hij nog niet veel kwijt. “Ik heb dat niet zelf in handen. Het is mogelijk dat ik stop, het kan dat ik verder doe. Laat ons eerst maar kampioen spelen. Dan neem ik wel een beslissing.”

Hij sluit niet uit dat hij Anderlecht verlaat. “Dat weet je nooit. Als ik vier wedstrijden op rij kan spelen, geloof ik echt dat ik weer een hoog niveau kan halen. Ik train ook nog steeds vol passie. Maar ik besef anderzijds wel dat de beste Deschacht verleden tijd is, dat het vet een beetje van de soep is.