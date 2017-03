Londen opnieuw opgeschrikt door auto die inrijdt op voetgangers

Amper een paar dagen na de aanslag op Westminster Bridge donderdag, is afgelopen nacht opnieuw een auto ingereden op voetgangers in Londen. Dat gebeurde vlakbij op Essex Road. Drie mensen raakten daarbij gewond. Volgens de politie was het incident niet gerelateerd aan terrorisme.

De wagen reed op Essex Road vlakbij een pub plots op het voetpad. Minstens drie mensen werden aangereden. Het waren allemaal mensen die buiten stonden aan te schuiven om pub The Old Queen’s Head binnen te mogen. “Ze werden omvergereden als dominostenen”, zegt een getuige aan de Britse tabloid The Mirror. “Iedereen was aan het roepen...We dachten dat het een terreuraanslag was.”

Meteen daarna stapten de inzittenden van de auto, vier jongeren tussen 17 en 19 jaar oud, uit en vluchtten ze weg. Ze werden niet veel later opgepakt door de politie. In en rond de auto vonden agenten twee messen.

De gewonden, twee mannen en een vrouw, zijn meteen overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar.

Aanslag

LEES OOK. Dit weten we over de aanslag in Londen

Toen er een melding kwam van ‘een wagen die op voetgangers was ingereden’, kwamen er meteen meerdere politiewagens en ambulances naar Essex Road. Afgelopen week nog stierven 3 mensen toen een man, Khalid Masood, doelbewust inreed op voetgangers vlakbij het Britse parlement. Daarna stak hij ook nog een agent dood met een mes. De man werd daarna doodgeschoten door de lijfwacht van een minister.