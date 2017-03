In volle finale van Gent-Wevelgem leken Greg Van Avermaet en Jens Keukeleire weg te rijden van medevluchters Peter Sagan, Niki Terpstra en Soren Kragh. Die laatste kreeg echter even hulp van een volgauto van zijn ploeg Sunweb, die even naast het drietal ging rijden en hen zo uit de wind poogde te zetten... Koersvervalsing in volle finale, hallo wedstrijdjury?