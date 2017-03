Wij smokkelden Eden Hazard gisteren de vipruimte in

Eden Hazard zat zaterdag met vrienden op de tribune tijdens België-Griekenland en wilde tijdens de rust even de discretie van de vip-ruimte van het Koning Boudewijnstadion opzoeken. Een overijverige steward versperde het gezelschap echter de weg. De man herkende de kapitein van de Rode Duivels wel, maar weigerde iedereen zonder badge door te laten. Hazard verloor er zijn goede luim niet bij en probeerde op zijn gekende olijke manier op de man in te praten – tevergeefs.

Toen we Hazard zagen discussiëren, boden we onze hulp aan en probeerden ook wij te bemiddelen. Met hulp van een jongere steward konden Hazard en co. uiteindelijk over een hek klimmen en via de perszaal tot bij de vips geraken.