Zoontje Gilbert toont papa hoe het moet en wint eerste koersje

Philippe Gilbert was er niet bij in Gent-Wevelgem en nam tijdens zijn vrije zondag gebruik om in Monaco te gaan kijken naar het wedstrijdje van zijn kinderen. En dat was geen koers te vroeg, want Alan Gilbert pakte zijn eerste overwinning in zijn nog prille wielercarrière. Trotse vader Gilbert deelde het gloriemoment van zijn 6-jarige zoon via Instagram. “Bravo Alan”, schreef hij. Ook Papa Gilbert is met twee tweede plaatsen in Dwars door Vlaanderen en E3 Harelbeke de laatste weken goed op dreef. Als hij de komende weken de overwinning pakt, weten we waar hij de inspiratie heeft gehaald...