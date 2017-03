Red Flames U17 hebben geen kans tegen Frankrijk

De Belgische voetbalmeisjes onder 17 jaar hebben zondag in het Franse Aix-en-Provence hun tweede wedstrijd op de eliteronde voor Euro 2017 met 3-0 verloren van Frankrijk. In de andere partij in groep 5 won Rusland van Griekenland met 2-0.

Roux (29.), Pimentel (71.) en Delabre (78.) zorgden voor de Franse doelpunten.

België is in de laatste voorronde voor het EK ingedeeld in groep 5 met Griekenland, Frankrijk en Rusland. Vrijdag wonnen de jonge Red Flames van bondscoach Tamara Cassimon hun eerste duel met 1-0 tegen Griekenland. Woensdag staat met Rusland-België de laatste partij op het programma. Frankrijk won zijn eerste partij met 4-0 tegen Rusland en gaat met zes punten aan de leiding. Rusland en België volgen op drie eenheden, Griekenland is uitgeschakeld met nul punten.

De zes groepswinnaars en beste runner-up plaatsen zich samen met gastland Tsjechië voor de eindronde, die van 2 tot 14 mei afgewerkt wordt.