Opgelet: zo proberen oplichters uw bankgegevens te stelen

Kijk goed uit als u de komende dagen een e-mail ontvangt met een link naar een valse e-mail die lijkt op de echte website van een bank. Dat is namelijk het werk van oplichters. Deze keer hebben de oplichters het gemunt op KBC. Die waarschuwt zijn klanten nu voor deze vorm van ‘phishing’. “Wij vragen nooit uw persoonlijke codes via e-mail, sms of telefoon”, klinkt het bij KBC.

Fraude met internetbankieren zit in de lift. In 2016 werden bijna dubbel zoveel gevallen van fraude gemeld bij Febelfin, de koepel van de financiële sector. Het jaar voordien werden vooral bedrijven geviseerd, maar het afgelopen jaar richten de oplichters hun pijlen op particulieren. Wel is het totale fraudebedrag gedaald, omdat er doorgaans minder geld te rapen valt bij particulieren dan bij bedrijven.

Febelfin zegt dat de fraudeurs hun slachtoffer in de meeste gevallen benaderden via het uitsturen van een phishing e-mail. “In zo’n vervalste e-mail wordt ‘gevist’ naar de bancaire codes van het slachtoffer en/of gevraagd zijn bankkaart op te sturen.”

Dit kan u doen

Zo circuleert nu een e-mail die lijkt te komen van KBC en die linkt naar een website die lijkt op de echte versie van de website. “Op die valse website vragen ze om enkele bankgegevens, zoals uw bankkaartnummer en de codes die u berekent met uw kaartlezer”, laat de bank weten in een waarschuwing aan hun klanten. “Die gegevens gebruiken fraudeurs dan om zelf aan de slag te gaan op de echte KBC-website.”

De bank benadrukt dat u uw pincode en de bankcodes die u berekent met uw kaartlezer altijd geheim moet houden. U hoeft die codes alleen in te geven op de officiële website. “We zullen u zelf nooit om die gegevens vragen, ook niet per e-mail, sms of telefoon.”