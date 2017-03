WK 2018. Defoe scoort meteen weer voor Engeland, Duitsland schrikt even

Brussel - Engeland heeft zondagavond op de vijfde speeldag van de WK-kwalificaties op weg naar Rusland een eenvoudige 2-0 zege geboekt tegen Litouwen. De wederoptredende Jermain Defoe en invaller Jamie Vardy zorgden voor de doelpunten. Door deze zege blijft Engeland comfortabel op kop in groep F. Ook Duitsland voert zijn groep aan, in groep C won het met 1-4 bij Azerbeidzjan.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in alle WK-kwalificatiegroepen!

Groep C

In groep C won Duitsland redelijk eenvoudig bij Azerbeidzjan, het werd 1-4. André Schürrle had de score geopend na 19 minuten, maar daarna schrok Duitsland toch even. Nazarov maakte namelijk net na het halfuur gelijk voor Azerbeidzjan, dat helemaal is weggezakt in de groep na een veelbelovend begin (6 op 6).

Duitsland zette echter nog voor de rust orde op zaken, met doelpunt van Thomas Müller vijf minuten later en de 1-3 van Mario Gomez op slag van rust. Met zijn tweede van de avond legde Schürrle kort voor affluiten de 1-4 eindstand vast. Duitsland blijft aan de leiding in groep C met 15 op 15.

Eerste achtervolger Tsjechië won tegelijkertijd met 0-6 bij San Marino, maar heeft al zeven punten minder dan leider Duitsland. Genk-verdediger Jakub Brabec mocht bij de Tsjechen op een basisplaats rekenen. Tsjechië moet hopen dat Noord-Ierland later op de avond niet wint van Noorwegen, anders is het de tweede plaats in de groep opnieuw kwijt.

Czech Republic beat San Marino 6-0 to record their biggest away win ever. — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 26, 2017

Groep E

In groep E behaalde Armenië een 2-0 zege tegen Kazachstan. Manchester United-middenvelder Henrikh Mkhitaryan zorgde voor de openingstreffer, Besiktas-speler Aras Ozbiliz maakte de tweede Armeense goal.

Armenië blijft zo in de running voor het tweede WK-ticket in groep E, het heeft nu 6 punten. Dat is er één minder dan Montenegro, dat straks nog speelt tegen groepsleider Polen (dat 10 punten heeft). Denemarken heeft ook zes punten en neemt het vanavond nog op tegen Roemenië, waar Anderlecht-spelers Stanciu en Chipciu in de basis staan.

Groep F

Engeland blijft autoritair aan de leiding in groep F. Het won met 2-0 van Litouwen en behaalt zo een knappe 13 op 15. Eerste achtervolger Slovenië gaat later op de avond op bezoek bij Schotland, Slovenië heeft nu al vijf punten achterstand en wil de kloof verkleinen.

Jermain Defoe opende de score voor de Engelsen bij zijn rentree. De laatste interland van de 34-jarige Defoe dateerde van 3,5 jaar geleden, maar de Sunderland-aanvaller toonde tegen Litouwen dat hij nog steeds de weg naar doel weet staan. Jamie Vardy stelde de drie punten veilig met een tweede Engelse goal in de tweede helft.

Defoe (34-170) is 6th oldest goalscorer for @England after J.Charlton, Lampard, Sheringham, Finney and oldest: Matthews (41-248 in 1956). — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 26, 2017