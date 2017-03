Malaise compleet bij Nederland: bondscoach Danny Blind ontslagen

De Nederlandse voetbalbond heeft bondscoach Danny Blind ontslagen, zo meldt het management van de Nederlandse coach. Nederland verloor zaterdag de belangrijke WK-interland tegen Bulgarije met 2-0 en staat pas vierde in zijn groep. Nadat Nederland het EK in Frankrijk al miste, lijkt nu ook het WK 2018 halen plots een steeds moeilijkere klus. De malaise bij onze noorderburen is compleet, assistent-trainer Fred Grim neemt plaats op de bank voor de oefenmatch tegen Italië komende dinsdag.