KV Oostende wil voormalig topschutter Diaby weghalen bij Club Brugge

KV Oostende ziet deze zomer topschutter Landry Dimata voor een recordbedrag vertrekken (naar Wolfsburg?) en speurt nu al naar nieuwe spitsen. Een naam die opnieuw geopperd wordt is die van Abdoulay Diaby (25) van Club Brugge.

Die stond al eens op de Oostendse lijst toen hij in 2015 topschutter was bij Moeskroen, maar koos toen voor blauw-zwart. Daar was de Malinees vorig seizoen goed voor 16 goals, maar dit jaar gaat het minder - 0 goals - mede door blessures. Wat Diaby zelf wil en of hij betaalbaar is, is nog niet duidelijk. De spits staat naar verluidt open voor een transfer, maar droomt ook van topcompetities en ligt nog tot 2019 onder contract

Naast Berrier die voor twee jaar bijtekende, lichtte Oostende ook de optie in het aflopende contract van Andile Jali. De Zuid-Afrikaan bracht weinig dit jaar, maar KVO wil de man van 1 miljoen ook niet gratis verliezen. Rozehnal (36) - straks ook transfervrij - kreeg nog geen nieuw contract. Nu Lombaerts er is, moet hij geduld hebben. Zijn kansen op een nieuwe verbintenis zouden wel stijgen als KVO Europees voetbal haalt. Pedersen - einde contract - mag een nieuwe ploeg zoeken.