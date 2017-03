Thibaut Courtois: “Verdient de bond er goed geld mee? Tja, dat is dan goed voor hen”

For a few roebels more. Dat zou de soundtrack kunnen zijn van de reis die de Rode Duivels vandaag maken naar Sochi, de Russische stad aan de Zwarte Zee waar in 2014 de Winterspelen werden gehouden. De Belgen oefenen in één van de WK-stadions, maar de hoofdreden van de trip is het geld dat de voetbalbond aan de wedstrijd overhoudt. Naar verluidt zo’n 300.000 euro.

LEES OOK: Spelersbeoordelingen na België-Griekenland: Ciman gebuisd, drie lichtpunten

“Verdient de voetbalbond er goed geld mee? Tja, dat is dan goed voor hen”, reageert Thibaut Courtois laconiek. De Chelsea-doelman wist zaterdag na de wedstrijd al dat hij niet zou spelen, omdat Simon Mignolet speelkansen krijgt in de oefeninterlands. Door een heupblessure moet hij nu niet mee de trip maken naar Rusland. Net als Marouane Fellaini (teen) en Laurent Ciman (knie) kan hij meteen terug naar zijn club.

Een meevaller voor de Chelsea-doelman, die zaterdag al liet doorschemeren dat hij weinig zin had in de verplaatsing naar Sochi. “Voor ­oefenmatchen tegen Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland, Engeland... kan je je opladen. Die zijn de moeite waard en je hoeft niet te ver te reizen”, aldus Courtois zaterdag. “Een oefenmatch in Rusland is natuurlijk niet zo leuk. Ik denk ook niet dat je er veel van kunt leren met het oog op het WK, maar als het zo beslist is, is het beslist. We zullen ons er maar naar schikken. Maar het is natuurlijk ambetant om zo ver te vliegen als je zaterdag alweer moet presteren voor je club.”

Dat hij uiteindelijk met een heupblessure moet afhaken, zal Thibaut Courtois dus voor één keer niet zo erg vinden.