Slecht nieuws voor fans van The Sky is the Limit

Een nieuw seizoen van The Sky is the Limit? Dat zal niet voor morgen zijn. Peter Boeckx, de maker van programma’s als ‘The Sky is the Limit’ en ‘The Show must go on’, blijft wel nog drie jaar exclusief voor Vier werken, maar: “het lichtvoetige werk gaat wel even aan de kant.” En dus zal het nog even wachten zijn op dat vijfde seizoen.

De fans van The Sky is the ­Limit zullen het na het vierde seizoen, dat in april afloopt, een tijdje zonder de fratsen van de happy few in Vlaanderen moeten doen. Een vijfde seizoen van de realityreeks die in 2014 van start ging op Vier en meteen een schot in de roos was, staat even niet op de lijst met prioriteiten van maker Peter Boeckx (56). “The Sky is the Limit is nog altijd een ­hype, maar ik heb zin om iets anders te doen. Ik ga me vastbijten in het zwaardere werk, zoals De Bende Haemers.”

Vier pakte bij de start van de zender in 2012 uit met een zesdelige documentairereeks van Peter Boeckx over de ­beruchte gangster Patrick Haemers. Voor het eerst kreeg Vlaanderen beelden te zien van het leven dat de bende­leider tussen zijn bloedige overvallen echt leidde. Peter Boeckx sprak met de weduwe van Haemers, zijn zoon en zijn moeder. “Na De Bende Haemers had ik nood aan iets lichtvoetigs. Dat is The Sky is the Limit geworden. Nu heb ik weer nood aan iets stevigers.”

Dancing Parasol

Ondanks een aanbod van de openbare omroep VRT dat volgens Peter Boeckx “heel concreet” was, tekende hij nu een nieuw contract dat hem voor drie jaar bindt aan Vier. Welke nieuwe programma’s dat moet opleveren, wil de tv-maker nog niet kwijt. “Maar het wordt een mix van journalistiek en human interest.” Een vijfde seizoen van The Sky is the ­Limit komt er sowieso, maar niet meteen. “Omdat ik het nog altijd een relevant programma vind, ik bied een inkijk in een wereld die je anders niet te zien krijgt. Daarom sluit ik ook een nieuw seizoen van The Show must go on niet uit. Maar alleen maar bekende zangers volgen, ga ik niet meer doen, hoeveel sympathie ik ook voor hen heb. Ik wil meer achter de schermen gaan, zoals bij dancing Parasol.”

De kritiek op zijn programma’s kan Boeckx gestolen worden. “Niemand moet mijn programma’s goed vinden. Zolang er over gesproken wordt.”