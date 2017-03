Astrid en Bram vergeten hun zorgen even in Disneyland

Disneyland Parijs vierde afgelopen weekend z’n 25ste verjaardag en dat was voor Astrid Coppens en haar man Bram de ideale gelegenheid om even hun zorgen te vergeten. Vrolijk poseerden ze voor de fotografen en er konden zelfs enkele komische danspasjes vanaf, maar na de fotosessie betrok Astrids gezicht weer. “Neen, Bram en ik zijn nog altijd niet naar Malibu verhuisd”, zei ze met een diepe zucht. De vechtscheiding met John Bryan is nog niet achter de rug. “Tot zolang kan ik mijn huis in Hollywood niet verkopen, dus zit ik muurvast. Het weegt enorm, ik zou willen dat de hele nachtmerrie morgen achter de rug was.” Gelukkig zijn er de ­romantische momenten met Bram die het moreel hoog houden. “Zo’n weekendje in Disneyland, daar genieten we allebei heel erg van. Het is de tweede keer dat we hier samen zijn. Twee jaar geleden, toen we elkaar nog maar pas kenden, brachten we hier ook enkele romantische dagen door. Dat brengt mooie herinneringen ­terug.”