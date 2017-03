Ze waren dolblij dat ze hun huwelijk moesten uitstellen voor een harttransplantatie, maar nu is Martijn toch overleden

Bredene - Omdat haar verloofde Martijn (32) enkele weken geleden onverwacht een donorhart kreeg, stelden hij en Ellen (28) met veel plezier hun geplande huwelijk uit. Zijn nieuwe hart werkte perfect, waardoor het koppel een mooie toekomst tegemoet ging. Tot Martijn plots een longinfectie opliep en zaterdag onverwacht overleed. “Ik begrijp niet dat dit zijn lot moet zijn”, zegt Ellen. “We waren net zo gelukkig met zijn nieuwe hart.”

De eerste week van oktober zou het gebeuren. Martijn Verhaeghe en Ellen Haeseaert uit Bredene zouden elkaar dan alsnog hun jawoord geven, zeven maanden later dan gepland. “Alle voorbereidingen voor het trouwfeest waren al klaar voor de tiende maart. Maar door de harttransplantatie moesten we alles doorschuiven naar oktober”, zegt Ellen.

Martijn, die een erfelijke hartaandoening had, vernam begin deze maand het goede nieuws dat er voor hem een donorhart was gevonden. Een transplantatie was noodzakelijk, want anders zou hij nooit een lang leven kunnen hebben. Met veel plezier stelden ze dus hun geplande trouwfeest uit en liet hij zich opnemen in het ziekenhuis. “De harttransplantatie is perfect verlopen”, zegt Ellen. “Zijn nieuwe hart werkte fantastisch goed. Maar terwijl hij herstelde in het ziekenhuis heeft hij vorige woensdag een longinfectie opgelopen. De artsen hebben de oorzaak niet gevonden. Maar de infectie heeft zich verder verspreid in het lichaam van Martijn. Eerst naar zijn nieren, maar uiteindelijk ook naar zijn nieuwe hart.”

Martijn is zaterdagochtend in het ziekenhuis aan de infectie overleden. “Afscheid nemen is helaas niet meer gelukt, omdat Martijn niet meer bij bewustzijn was. Maar ik ben er wel blij om dat ik bij hem was in het ziekenhuis toen hij is gestorven. Dat is het belangrijkste”, zegt Ellen.

“Onvoorstelbaar”

Door het plotse overlijden moet Ellen haar trouwdromen noodgedwongen opbergen. Ze keek enorm uit naar haar grote dag, na de harttransplantatie. “Martijn zal er meer van kunnen genieten dankzij zijn nieuwe hart. Het zal alleen maar extra geweldig worden”, zei ze toen.

Gisteren kon ze het allemaal nog maar moeilijk plaatsen. “Ik begrijp niet dat dit nu zijn lot moet zijn”, zegt Ellen. “We waren net zó gelukkig met zijn nieuwe hart. Door dat sterke hart kon hij nog tot het laatste moment voor zijn leven blijven vechten. Maar het is zo onvoorstelbaar dat ik hem nu moet laten gaan. Net nu we een oplossing voor zijn hartproblemen hadden.”