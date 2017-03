Oeps, foutje: luidspreker van moskee roept met geluiden uit pornofilm moslims op tot gebed

Een gênant foutje afgelopen week in de Turkse stad Kastamonu. In plaats van de oproep tot het avondgebed, was daar woensdagnacht door de luidsprekers van de moskee een pornofilm te horen.

Het incident gebeurde rond 1 uur 's nachts. De moskee in de wijk Kuzeykent had toen moeten oproepen voor het gebed. Maar uit de luidsprekers kwamen de geluiden van smachtende mensen tijdens een vrijpartij. En dat was uiteraard niet de bedoeling.

De burgemeester van de stad, Tahsin Babas, gaat het incident onderzoeken. Hij vermoedt dat het omroepsysteem werd gehackt. "De schuldige zal gestraft worden", zegt hij. Babas verontschuldigt zich ook tegenover de inwoners van de wijk.

Mensen op sociale media denken echter dat de medewerkers die de oproep tot het gebed, stiekem naar porno aan het kijken waren.

Een inwoner van de wijk maakte een opname van de 'oproep' en zette het geluidsfragment op YouTube.