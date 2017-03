Nu al vierde melding over kinderlokker: “Gelukkig kon ons zoontje die man een schop geven”

Een man probeerde Iebe vorige week mee te lokken in Waregem

Waregem / Meulebeke / Kortrijk / Wevelgem - In West-Vlaanderen is gisteren voor de vierde keer in korte tijd melding gemaakt van kinderlokking. Een jongetje uit Meulebeke zou op straat zijn vastgegrepen door een onbekende man. Hij kon zich loswringen en naar huis lopen.

De ouders van de jongen uit Meulebeke hebben gistermiddag de politie ingelicht. “Ons zoontje werd twee straten verder benaderd door een meneer die hij nog nooit had gezien”, zegt de moeder. “Plots greep die man ons zoontje vast, maar gelukkig kon hij zich lostrekken en die man een schop geven.”

De jongen heeft aan de politie een beschrijving gegeven van de man. De politie bevestigt dat ze een onderzoek is gestart. “We hebben een buurtonderzoek gedaan, maar voorlopig hebben we geen enkele aanwijzing naar de man”, klinkt het.

Ook het parket van Kortrijk werd ingelicht over het mogelijke geval van kinderlokking. Het is al de vierde melding op korte tijd in de streek. Een negenjarige jongetjewerd vorige weekin Beveren-Leie (Waregem) benaderd door een man in een donkere wagen en kreeg toen geld aangeboden om in te stappen.Twee weken eerder zou er in Gullegem (Wevelgem) ook een jongeman geweest zijn die een jongen en een meisje op straat lastigviel. Diezelfde week werd ook melding gedaan van een verdachte man in een witte bestelwagen die in dezelfde gemeente kinderen achtervolgde.

Geld aangeboden

Het Kortrijkse parket verklaarde vrijdag, nog voor de vierde melding binnenliep, dat het de verschillende zaken onderzoekt. “We nemen dit ernstig, maar er is voorlopig geen reden tot paniek. Het onderzoek loopt, we bekijken of er eventueel linken zijn tussen de drie voorvallen”, zei parketwoordvoerster Karlien Ververken toen.