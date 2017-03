Homans stuurt topambtenaar de laan uit wegens “te kritisch”

Vlaams minister voor Gelijke Kansen, Liesbeth Homans (N-VA), vraagt aan de Vlaamse regering om diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva te ontslaan. De twee liggen al langer overhoop, en Homans heeft Lyubayeva nu een negatieve evaluatie ge­geven. Een van de redenen zou zijn dat ze op ­(sociale) media te kritisch is.

“De Vlaamse diversiteitsambtenaar heeft een onafhankelijke positie binnen de Vlaamse overheid.” Zo luidt de omschrijving van de functie op de officiële overheidswebsite. Nochtans is het net die onafhankelijkheid die ­Alona Lyubayeva nu de das omdoet. Volgens verschillende bronnen is haar kritiek op het beleid een van de redenen waarom ze van de bevoegde minister Liesbeth Homans een negatieve evaluatie heeft gekregen. Andere redenen zouden een probleem van deadlines zijn en een gebrek aan openheid tegenover het kabinet.

Op basis van die evaluatie wil Homans aan de Vlaamse regering vragen om Lyubayeva te ontslaan. Dat is wettelijk mogelijk na één negatieve evaluatie omdat Lyubayeva niet vastbenoemd is. Homans zelf wil niet bevestigen dat ze het ontslag vrijdag effectief op tafel legt. Maar ontkennen doet ze ook niet. “Alle evaluaties worden vrijdag op de Vlaamse regering besproken”, is het enige wat ze kwijt wil. Dat zijn de evaluaties van alle topambtenaren, die rechtstreeks door de ministers worden beoordeeld.

Publiekelijke kritiek

Lyubayeva, die als student van Oekraïne naar ons land is verhuisd, is drie jaar geleden onder de vorige regering aangesteld als diversiteitsambtenaar. Dat gebeurde door de toenmalige minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois (N-VA). Haar opdracht was om de diversiteit binnen de Vlaamse overheid te verhogen door het aanwerven van mensen met een handicap en ­allochtonen te stimuleren.

Al sinds de komst van de huidige minister Homans liep de samenwerking niet goed meer. Vooral de discussie over een Integratiepact legde de gespannen relatie tussen de diversiteitsambtenaar en haar bevoegde minister bloot.

Lyubayeva maakte de voorbije jaren gebruik van haar onafhankelijkheid om publiekelijk voor haar standpunten uit te komen. Een blik op haar Twitterpagina leert dat ze ook geregeld artikels deelde die kritisch zijn voor de Vlaamse regering, net als opinies van gelijkekansencentrum Unia. Maar dat keert zich nu dus ­tegen haar.

Lyubayeva zelf wenste gisteren niet te reageren.