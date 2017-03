Dankzij dit trucje heb je nooit meer een parkeerboete

Gebruikers van Google Maps die vaak met de auto op stap zijn, kunnen opgelucht ademhalen. Een nieuwe update van de app zorgt ervoor dat je je auto voortaan altijd terugvindt én kan je helpen om geen parkeerboetes meer te krijgen.

Dankzij de nieuwe update kan je op Google Maps markeren waar je wagen geparkeerd staat. Op de plaats waar je staat, zet Google een blauw icoontje zodat je je auto na je boodschap meteen weer kunt lokaliseren. Bovendien kun je meteen een timer instellen zodat je een signaal ontvangt wanneer je parkeertijd erop zit. Je kan ook een foto of notitie toevoegen die het nog iets makkelijker maakt om de exacte locatie van je voertuig terug te vinden, bijvoorbeeld in een parking met meerdere verdiepingen of zones.

Duid je parkeerplaats aan.

Voeg wat extra info of foto’s toe.

Je ziet hoeveel tijd je nog rest.

De update wordt voorlopig enkel voor Android-gebruikers voorzien. Het is niet duidelijk wanneer ook iPhone-eigenaars ervan zullen kunnen genieten.