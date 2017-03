COLUMN. Het mirakel van de magnolia

Het mirakel van de magnolia is een feit. In een goeie maand tijd groeiden de honderden kleine groene knopjes uit tot prachtige bloemen: ik fotografeerde de boom in onze tuin elke dag. Wachten zonder te weten wanneer het juist zou gebeuren, want magnolia’s rekenen niet in jaartallen, maanden of dagen. Ze leven op het ritme van de seizoenen, en de eerste lentezon kunnen ze niet weerstaan.

“Ik moest erg huilen”, zei ze, “toen ik die eerste foto van jouw magnolia zag. Want ik dacht aan de magnolia van mijn vader. En dat hij die nog één laatste keer zou zien bloeien, en dan misschien nooit meer.”

Ik heb de magnolia van haar vader ook alleen nog maar op foto gezien: het is een prachtexemplaar dat solitair in een al even prachtige tuin mag staan, natuur door mensenhanden ingetoomd en bewoonbaar gemaakt, maar niet militaristisch of minimalistisch, wel met veel liefde voor de grillige harmonie van die natuur. De natuur op muziek gezet. Mijn eigen tuin heeft helaas meer iets van een wilde kakofonie, met de magnolia die zo uitbundig groot is geworden als frivole climax.

Ik heb haar vader zelfs nog nooit op foto gezien, ik ken hem alleen van geweldige verhalen: hij is een dokter, een gyneacoloog die het leven onnoemelijk veel keren op zijn prilst heeft gezien, en het soms heeft moeten verliezen. Hij weet wat dat is. Hij is trouwens ook een prettig roekeloze pragmaticus die zichzelf insmeert met benzine na zijn avonturen in de wildernis om de bloedzuigende teken van zich af te gooien. En hij heeft mij, hoewel ik hem niet persoonlijk ken, toch zover gekregen dat ik me 's morgens na een korte nacht ijskoud sta te douchen. Nu ja, een klein minuutje op het einde dan toch, ik ben een watje.

Maar dat van die laatste keer iets zien en dan misschien sterven, dat ken ik wel van heel dichtbij, persoonlijk, en ook in combinatie met vader, en kanker. Het was een zomer als een zwaard van Damocles. Maar de zware maanden gingen voorbij, en het Sein zum Tode ook. Soms toch, even.

Het is mij vaker wel dan niet gebeurd, dat onze magnolia “ineens” in bloei stond en ook “ineens” weer uitgebloeid was. Omdat ik weg was, of het niet eens goed in de gaten had. Zoals dat wel met meer dingen durft gebeuren. Die magnolia is ook een getikte boom. Zijn bloemen staan amper een week goed en wel in volle glorie alles te geven, of de miserie begint al, en de hele zooi komt naar beneden. En dan hebben we het nog niet over de herfstbladeren gehad. Het is een klein wonder dat mensen dat nog planten, in hun tuin. Erop vloeken is ons lot, maar ook weten waarvoor we rijven en harken: dat mirakel in de lente.

Ik had dit jaar al van in het begin beslist dat ik de bloei van onze magnolia niet onopgemerkt aan mij voorbij zou laten gaan. Ik heb hem elke dag gefotografeerd, en van dag tot dag bewust beleefd hoe de kleine bloemknopjes van februari hun eerste roze puntjes kregen en nu op het punt van de grote explosie staan. Dat heeft ook te maken met tijd zoeken, en beseffen wat tijd betekent. “Opeenvolging van ogenblikken”: een stukje woordenboekpoëzie in de van Dale.

Ik weet niet, je weet dat nooit, hoeveel magnolia's er nog komen. Niet voor de boom, niet voor de vader-dokter, niet voor mijzelf. Ik wil niet denken in jaren en getallen, want dat betekent dat wat ik liefheb, steeds sneller of verder weg gaat. Ik denk in kleine mirakels, en kijk gewoon elke dag naar mijn mooie boom. En dan zien we wel.

