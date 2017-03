Ondanks gelijkspel tegen Griekenland heeft gouden generatie Duivels nu wel uniek record in handen

Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion versperde Griekenland de Rode Duivels de weg naar een vijfde opeenvolgende zege in de kwalificatiecampagne voor het WK. Een domper, maar de Belgische nationale elf vestigde wel een uniek record. Nooit eerder slaagden de Duivels erin 15 WK-kwalificatiematchen op rij niet te verliezen.

Het gelijkspel tegen de Grieken van zaterdagavond was al het vijftiende WK-kwalificatieduel op rij dat de Rode Duivels niet verloren. Dat is een verbetering van hun record van veertien WK-kwalificatiematchen zonder nederlaag, dat neergezet werd tussen 1988 en 1993.

De laatste nederlaag van de Belgische nationale voetbalploeg in de kwalificatiereeks voor een WK dateert al van 2009 tegen Estland.

Rode Duivels hebben nog steeds beste aanval

Doordat de Rode Duivels hun maximum kwijt zijn, is Duitsland het enige overgebleven land in de Europese regio van de WK-kwalificaties dat nog 15 op 15 telt. Die Mannschaft boekte een makkelijke 1-4 zege bij Azerbeidzjan.

De Belgen hebben wel nog steeds de beste aanval van alle 54 Europese deelnemers aan de WK-kwalificaties. In vijf wedstrijden vonden ze al 22 keer de weg naar het doel, al sluipen Duitsland (20 doelpunten), Portugal en Spanje (19 goals) wel dichter na de vorige speeldag.

In de topschuttersstand prikte Romelu Lukaku er een goaltje bij. Hij is zo met zes stuks uit vier matchen de derde beste schutter in de Europese reeksen, na Cristiano Ronaldo (negen goals uit vier matchen) en Robert Lewandowski (acht goals uit vijf matchen).